Taoillium (SN109) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.933201 $ 0.933201 $ 0.933201 24H lav $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 24H høj 24H lav $ 0.933201$ 0.933201 $ 0.933201 24H høj $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 All Time High $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Laveste pris $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Prisændring (1H) -0.66% Prisændring (1D) +1.65% Prisændring (7D) +24.30% Prisændring (7D) +24.30%

Taoillium (SN109) realtidsprisen er $0.950782. I løbet af de sidste 24 timer har SN109 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.933201 og et højdepunkt på $ 1.03, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN109s højeste pris nogensinde er $ 1.046, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.344796.

Når det gælder kortsigtet performance, SN109 har ændret sig med -0.66% i løbet af den sidste time, +1.65% i løbet af 24 timer og +24.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Taoillium (SN109) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Cirkulationsforsyning 1.31M 1.31M 1.31M Samlet Udbud 1,325,005.834035474 1,325,005.834035474 1,325,005.834035474

Den nuværende markedsværdi på Taoillium er $ 1.25M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN109 er 1.31M, med et samlet udbud på 1325005.834035474. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.26M.