TAOHash (SN14) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAOHash (SN14), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

TAOHash (SN14) Information Officiel hjemmeside: https://taohash.ai/

TAOHash (SN14) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAOHash (SN14), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.82M $ 15.82M $ 15.82M Samlet udbud $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Cirkulerende forsyning $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.82M $ 15.82M $ 15.82M Alle tiders Høj: $ 45.73 $ 45.73 $ 45.73 Alle tiders Lav: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Nuværende pris: $ 7.59 $ 7.59 $ 7.59 Få mere at vide om TAOHash (SN14) pris

TAOHash (SN14) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAOHash (SN14) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN14 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN14 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN14's tokenomics, kan du udforske SN14 tokens live-pris!

