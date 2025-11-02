TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00047154 $ 0.00047154 $ 0.00047154 24H lav $ 0.00078753 $ 0.00078753 $ 0.00078753 24H høj 24H lav $ 0.00047154$ 0.00047154 $ 0.00047154 24H høj $ 0.00078753$ 0.00078753 $ 0.00078753 All Time High $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Laveste pris $ 0.0002818$ 0.0002818 $ 0.0002818 Prisændring (1H) +0.31% Prisændring (1D) +40.70% Prisændring (7D) +1.36% Prisændring (7D) +1.36%

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) realtidsprisen er $0.00066347. I løbet af de sidste 24 timer har TAOCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00047154 og et højdepunkt på $ 0.00078753, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAOCATs højeste pris nogensinde er $ 0.083718, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0002818.

Når det gælder kortsigtet performance, TAOCAT har ændret sig med +0.31% i løbet af den sidste time, +40.70% i løbet af 24 timer og +1.36% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 662.80K$ 662.80K $ 662.80K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 662.80K$ 662.80K $ 662.80K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på TAOCat by Virtuals er $ 662.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TAOCAT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 662.80K.