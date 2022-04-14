Tao Accounting System (TAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tao Accounting System (TAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tao Accounting System (TAS) Information Introducing Experimental Token Standards to TAO Bittensor Network Officiel hjemmeside: https://tas.financial/ Hvidbog: https://docs.tas.financial/ Køb TAS nu!

Tao Accounting System (TAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tao Accounting System (TAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.88K $ 56.88K $ 56.88K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.88K $ 56.88K $ 56.88K Alle tiders Høj: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Alle tiders Lav: $ 0.00246071 $ 0.00246071 $ 0.00246071 Nuværende pris: $ 0.00568839 $ 0.00568839 $ 0.00568839 Få mere at vide om Tao Accounting System (TAS) pris

Tao Accounting System (TAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tao Accounting System (TAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAS's tokenomics, kan du udforske TAS tokens live-pris!

