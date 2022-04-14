TaleCraft (CRAFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TaleCraft (CRAFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TaleCraft (CRAFT) Information The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Officiel hjemmeside: https://talecraft.io/

TaleCraft (CRAFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TaleCraft (CRAFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.58K $ 7.58K $ 7.58K Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.44K $ 32.44K $ 32.44K Alle tiders Høj: $ 16.6 $ 16.6 $ 16.6 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00108115 $ 0.00108115 $ 0.00108115 Få mere at vide om TaleCraft (CRAFT) pris

TaleCraft (CRAFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TaleCraft (CRAFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRAFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRAFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRAFT's tokenomics, kan du udforske CRAFT tokens live-pris!

