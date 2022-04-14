Taitiko (TTG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Taitiko (TTG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Taitiko (TTG) Information Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. Officiel hjemmeside: https://www.taitiko.com/ Køb TTG nu!

Taitiko (TTG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Taitiko (TTG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 291.39K $ 291.39K $ 291.39K Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 291.39K $ 291.39K $ 291.39K Alle tiders Høj: $ 0.00716186 $ 0.00716186 $ 0.00716186 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028987 $ 0.00028987 $ 0.00028987 Få mere at vide om Taitiko (TTG) pris

Taitiko (TTG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Taitiko (TTG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TTG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TTG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TTG's tokenomics, kan du udforske TTG tokens live-pris!

TTG Prisprediktion Vil du vide, hvor TTG måske er på vej hen? Vores TTG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

