Tairon (TAIRO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00483177 - $ 0.00638099
24H lav $ 0.00483177
24H høj $ 0.00638099
All Time High $ 0.258846
Laveste pris $ 0.00483177
Prisændring (1H) +2.69%
Prisændring (1D) -9.48%
Prisændring (7D) -37.37%

Tairon (TAIRO) realtidsprisen er $0.00519847. I løbet af de sidste 24 timer har TAIRO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00483177 og et højdepunkt på $ 0.00638099, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAIROs højeste pris nogensinde er $ 0.258846, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00483177.

Når det gælder kortsigtet performance, TAIRO har ændret sig med +2.69% i løbet af den sidste time, -9.48% i løbet af 24 timer og -37.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tairon (TAIRO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 257.16K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 514.31K
Cirkulationsforsyning 50.00M
Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tairon er $ 257.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TAIRO er 50.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 514.31K.