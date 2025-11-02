UdvekslingDEX+
Den direkte Tairon pris i dag er 0.00519847 USD. Følg med i realtid TAIRO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TAIRO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TAIRO

TAIRO Prisinfo

Hvad er TAIRO

TAIRO Officiel hjemmeside

TAIRO Tokenomics

TAIRO Prisprognose

Tairon Pris (TAIRO)

1 TAIRO til USD direkte pris:

$0.00519847
$0.00519847
-9.40%1D
Tairon (TAIRO) Live prisdiagram
Tairon (TAIRO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00483177
$ 0.00483177
24H lav
$ 0.00638099
$ 0.00638099
24H høj

$ 0.00483177
$ 0.00483177

$ 0.00638099
$ 0.00638099

$ 0.258846
$ 0.258846

$ 0.00483177
$ 0.00483177

+2.69%

-9.48%

-37.37%

-37.37%

Tairon (TAIRO) realtidsprisen er $0.00519847. I løbet af de sidste 24 timer har TAIRO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00483177 og et højdepunkt på $ 0.00638099, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TAIROs højeste pris nogensinde er $ 0.258846, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00483177.

Når det gælder kortsigtet performance, TAIRO har ændret sig med +2.69% i løbet af den sidste time, -9.48% i løbet af 24 timer og -37.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tairon (TAIRO) Markedsinformation

$ 257.16K
$ 257.16K

--
--

$ 514.31K
$ 514.31K

50.00M
50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tairon er $ 257.16K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TAIRO er 50.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 514.31K.

Tairon (TAIRO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Tairon til USD $ -0.000544468062016214.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Tairon til USD $ -0.0048438121.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Tairon til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Tairon til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000544468062016214-9.48%
30 dage$ -0.0048438121-93.17%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Tairon (TAIRO) Ressource

Officiel hjemmeside

Tairon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tairon (TAIRO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tairon (TAIRO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tairon.

Tjek Tairon prisprediktion nu!

TAIRO til lokale valutaer

Tairon (TAIRO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tairon (TAIRO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TAIRO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Tairon (TAIRO)

Hvor meget er Tairon (TAIRO) værd i dag?
Den direkte TAIRO pris i USD er 0.00519847 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TAIRO til USD pris?
Den aktuelle pris på TAIROtil USD er $ 0.00519847. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tairon?
Markedsværdien for TAIRO er $ 257.16K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TAIRO?
Den cirkulerende forsyning af TAIRO er 50.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TAIRO?
TAIRO opnåede en ATH-pris på 0.258846 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TAIRO?
TAIRO så en ATL-pris på 0.00483177 USD.
Hvad er handelsvolumen for TAIRO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TAIRO er -- USD.
Bliver TAIRO højere i år?
TAIRO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TAIRO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
