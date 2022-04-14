TAIKI INU (TAIKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAIKI INU (TAIKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TAIKI INU (TAIKI) Information $TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community. Officiel hjemmeside: https://taikiinu.io/ Køb TAIKI nu!

TAIKI INU (TAIKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAIKI INU (TAIKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 464.85K $ 464.85K $ 464.85K Samlet udbud $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B Cirkulerende forsyning $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 464.85K $ 464.85K $ 464.85K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TAIKI INU (TAIKI) pris

TAIKI INU (TAIKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAIKI INU (TAIKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAIKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAIKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAIKI's tokenomics, kan du udforske TAIKI tokens live-pris!

