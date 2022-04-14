TAGGR (TAGGR) Tokenomics Få vigtig indsigt i TAGGR (TAGGR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TAGGR (TAGGR) Information TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Officiel hjemmeside: https://taggr.network/ Hvidbog: https://taggr.network/#/whitepaper Køb TAGGR nu!

TAGGR (TAGGR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TAGGR (TAGGR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 331.93K $ 331.93K $ 331.93K Samlet udbud $ 319.94K $ 319.94K $ 319.94K Cirkulerende forsyning $ 313.97K $ 313.97K $ 313.97K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 338.24K $ 338.24K $ 338.24K Alle tiders Høj: $ 50.26 $ 50.26 $ 50.26 Alle tiders Lav: $ 0.426645 $ 0.426645 $ 0.426645 Nuværende pris: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Få mere at vide om TAGGR (TAGGR) pris

TAGGR (TAGGR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TAGGR (TAGGR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAGGR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAGGR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAGGR's tokenomics, kan du udforske TAGGR tokens live-pris!

TAGGR Prisprediktion Vil du vide, hvor TAGGR måske er på vej hen? Vores TAGGR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAGGR Tokens prisprediktion nu!

