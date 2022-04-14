Tadpole (TAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tadpole (TAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tadpole (TAD) Information Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever. Officiel hjemmeside: https://tadpole.lol/

Tadpole (TAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tadpole (TAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.60K $ 30.60K $ 30.60K Samlet udbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerende forsyning $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.60K $ 30.60K $ 30.60K Alle tiders Høj: $ 0.00617812 $ 0.00617812 $ 0.00617812 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tadpole (TAD) pris

Tadpole (TAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tadpole (TAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAD's tokenomics, kan du udforske TAD tokens live-pris!

TAD Prisprediktion Vil du vide, hvor TAD måske er på vej hen? Vores TAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

