Syrax AI (SYRAX) Tokenomics

Syrax AI (SYRAX) Information Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Officiel hjemmeside: https://www.syrax.ai/ Hvidbog: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Køb SYRAX nu!

Syrax AI (SYRAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Syrax AI (SYRAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M Alle tiders Høj: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Alle tiders Lav: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Nuværende pris: $ 0.13443 $ 0.13443 $ 0.13443 Få mere at vide om Syrax AI (SYRAX) pris

Syrax AI (SYRAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Syrax AI (SYRAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYRAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYRAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYRAX's tokenomics, kan du udforske SYRAX tokens live-pris!

