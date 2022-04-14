Syntor Ai (TOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Syntor Ai (TOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Syntor Ai (TOR) Information Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding. Officiel hjemmeside: http://syntor.ai/ Hvidbog: http://docs.syntor.ai Køb TOR nu!

Syntor Ai (TOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Syntor Ai (TOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 176.21K $ 176.21K $ 176.21K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 210.93K $ 210.93K $ 210.93K Alle tiders Høj: $ 0.03894081 $ 0.03894081 $ 0.03894081 Alle tiders Lav: $ 0.0019444 $ 0.0019444 $ 0.0019444 Nuværende pris: $ 0.00210934 $ 0.00210934 $ 0.00210934 Få mere at vide om Syntor Ai (TOR) pris

Syntor Ai (TOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Syntor Ai (TOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOR's tokenomics, kan du udforske TOR tokens live-pris!

