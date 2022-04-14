Synthetix USDx (USDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Synthetix USDx (USDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Synthetix USDx (USDX) Information Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Officiel hjemmeside: https://www.synthetix.io

Synthetix USDx (USDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synthetix USDx (USDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 269.33K $ 269.33K $ 269.33K Samlet udbud $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K Cirkulerende forsyning $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 269.33K $ 269.33K $ 269.33K Alle tiders Høj: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Alle tiders Lav: $ 0.62038 $ 0.62038 $ 0.62038 Nuværende pris: $ 0.966059 $ 0.966059 $ 0.966059 Få mere at vide om Synthetix USDx (USDX) pris

Synthetix USDx (USDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synthetix USDx (USDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

