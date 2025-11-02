Synthetix sUSD (SUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.981833 $ 0.981833 $ 0.981833 24H lav $ 0.992607 $ 0.992607 $ 0.992607 24H høj 24H lav $ 0.981833$ 0.981833 $ 0.981833 24H høj $ 0.992607$ 0.992607 $ 0.992607 All Time High $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Laveste pris $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Prisændring (1H) -0.11% Prisændring (1D) -0.02% Prisændring (7D) -0.89% Prisændring (7D) -0.89%

Synthetix sUSD (SUSD) realtidsprisen er $0.984446. I løbet af de sidste 24 timer har SUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.981833 og et højdepunkt på $ 0.992607, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUSDs højeste pris nogensinde er $ 2.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.429697.

Når det gælder kortsigtet performance, SUSD har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -0.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Cirkulationsforsyning 43.68M 43.68M 43.68M Samlet Udbud 43,680,800.74690288 43,680,800.74690288 43,680,800.74690288

Den nuværende markedsværdi på Synthetix sUSD er $ 43.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUSD er 43.68M, med et samlet udbud på 43680800.74690288. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.08M.