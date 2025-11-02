UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Synthetix sUSD pris i dag er 0.984446 USD. Følg med i realtid SUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Synthetix sUSD pris i dag er 0.984446 USD. Følg med i realtid SUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SUSD

SUSD Prisinfo

Hvad er SUSD

SUSD Officiel hjemmeside

SUSD Tokenomics

SUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Synthetix sUSD Logo

Synthetix sUSD Pris (SUSD)

Ikke noteret

1 SUSD til USD direkte pris:

$0.984488
$0.984488$0.984488
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:53:53 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.981833
$ 0.981833$ 0.981833
24H lav
$ 0.992607
$ 0.992607$ 0.992607
24H høj

$ 0.981833
$ 0.981833$ 0.981833

$ 0.992607
$ 0.992607$ 0.992607

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697$ 0.429697

-0.11%

-0.02%

-0.89%

-0.89%

Synthetix sUSD (SUSD) realtidsprisen er $0.984446. I løbet af de sidste 24 timer har SUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.981833 og et højdepunkt på $ 0.992607, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUSDs højeste pris nogensinde er $ 2.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.429697.

Når det gælder kortsigtet performance, SUSD har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og -0.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Synthetix sUSD (SUSD) Markedsinformation

$ 43.08M
$ 43.08M$ 43.08M

--
----

$ 43.08M
$ 43.08M$ 43.08M

43.68M
43.68M 43.68M

43,680,800.74690288
43,680,800.74690288 43,680,800.74690288

Den nuværende markedsværdi på Synthetix sUSD er $ 43.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUSD er 43.68M, med et samlet udbud på 43680800.74690288. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.08M.

Synthetix sUSD (SUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Synthetix sUSD til USD $ -0.0002877810491845.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Synthetix sUSD til USD $ -0.0097395180.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Synthetix sUSD til USD $ -0.0011185275.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Synthetix sUSD til USD $ +0.0296248783676612.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0002877810491845-0.02%
30 dage$ -0.0097395180-0.98%
60 dage$ -0.0011185275-0.11%
90 dage$ +0.0296248783676612+3.10%

Hvad er Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Synthetix sUSD (SUSD) Ressource

Officiel hjemmeside

Synthetix sUSD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Synthetix sUSD (SUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Synthetix sUSD (SUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Synthetix sUSD.

Tjek Synthetix sUSD prisprediktion nu!

SUSD til lokale valutaer

Synthetix sUSD (SUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Synthetix sUSD (SUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Synthetix sUSD (SUSD)

Hvor meget er Synthetix sUSD (SUSD) værd i dag?
Den direkte SUSD pris i USD er 0.984446 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på SUSDtil USD er $ 0.984446. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Synthetix sUSD?
Markedsværdien for SUSD er $ 43.08M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SUSD?
Den cirkulerende forsyning af SUSD er 43.68M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SUSD?
SUSD opnåede en ATH-pris på 2.45 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SUSD?
SUSD så en ATL-pris på 0.429697 USD.
Hvad er handelsvolumen for SUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SUSD er -- USD.
Bliver SUSD højere i år?
SUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:53:53 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,958.00
$109,958.00$109,958.00

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.75
$3,866.75$3,866.75

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02810
$0.02810$0.02810

-6.48%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.17
$185.17$185.17

-0.67%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,958.00
$109,958.00$109,958.00

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.75
$3,866.75$3,866.75

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.17
$185.17$185.17

-0.67%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.52
$71.52$71.52

+0.86%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.849
$19.849$19.849

+3.88%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07366
$0.07366$0.07366

+47.32%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0039016
$0.0039016$0.0039016

+91.28%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005421
$0.00005421$0.00005421

+84.26%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000281
$0.000281$0.000281

+64.32%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%