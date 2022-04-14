Synthetify (SNY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Synthetify (SNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Synthetify (SNY) Information "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Officiel hjemmeside: http://synthetify.io/ Køb SNY nu!

Synthetify (SNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synthetify (SNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.27K $ 29.27K $ 29.27K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 253.22K $ 253.22K $ 253.22K Alle tiders Høj: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 Alle tiders Lav: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Nuværende pris: $ 0.0025408 $ 0.0025408 $ 0.0025408 Få mere at vide om Synthetify (SNY) pris

Synthetify (SNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synthetify (SNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNY's tokenomics, kan du udforske SNY tokens live-pris!

