Synthesizer Dog (SYNDOG) Information $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Officiel hjemmeside: https://www.synthesizerdog.fun/ Køb SYNDOG nu!

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synthesizer Dog (SYNDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 354.32K $ 354.32K $ 354.32K Samlet udbud $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Cirkulerende forsyning $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 354.32K $ 354.32K $ 354.32K Alle tiders Høj: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036936 $ 0.00036936 $ 0.00036936 Få mere at vide om Synthesizer Dog (SYNDOG) pris

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synthesizer Dog (SYNDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYNDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYNDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYNDOG's tokenomics, kan du udforske SYNDOG tokens live-pris!

