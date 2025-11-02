SynthesizeAI (SYNTH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Laveste pris $ 0.00006646$ 0.00006646 $ 0.00006646 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +6.85% Prisændring (7D) +6.85%

SynthesizeAI (SYNTH) realtidsprisen er $0.00007123. I løbet af de sidste 24 timer har SYNTH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SYNTHs højeste pris nogensinde er $ 0.00169867, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006646.

Når det gælder kortsigtet performance, SYNTH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +6.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SynthesizeAI (SYNTH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Cirkulationsforsyning 961.00M 961.00M 961.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SynthesizeAI er $ 68.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SYNTH er 961.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 71.23K.