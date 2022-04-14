SYNO Finance (SYNO) Tokenomics Få vigtig indsigt i SYNO Finance (SYNO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SYNO Finance (SYNO) Information Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution. Officiel hjemmeside: https://synonym.finance Hvidbog: https://synonym-finance.gitbook.io/synonym-finance/documentation/overview Køb SYNO nu!

SYNO Finance (SYNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SYNO Finance (SYNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 132.75K $ 132.75K $ 132.75K Samlet udbud $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Cirkulerende forsyning $ 263.36M $ 263.36M $ 263.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 403.24K $ 403.24K $ 403.24K Alle tiders Høj: $ 0.084796 $ 0.084796 $ 0.084796 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00050404 $ 0.00050404 $ 0.00050404 Få mere at vide om SYNO Finance (SYNO) pris

SYNO Finance (SYNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SYNO Finance (SYNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYNO's tokenomics, kan du udforske SYNO tokens live-pris!

SYNO Prisprediktion Vil du vide, hvor SYNO måske er på vej hen? Vores SYNO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SYNO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!