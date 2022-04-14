Synk (SYNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Synk (SYNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Synk (SYNK) Information Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project's main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization. Officiel hjemmeside: https://synk.ws

Synk (SYNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synk (SYNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Alle tiders Høj: $ 0.087519 $ 0.087519 $ 0.087519 Alle tiders Lav: $ 0.00692709 $ 0.00692709 $ 0.00692709 Nuværende pris: $ 0.02635892 $ 0.02635892 $ 0.02635892 Få mere at vide om Synk (SYNK) pris

Synk (SYNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synk (SYNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYNK's tokenomics, kan du udforske SYNK tokens live-pris!

