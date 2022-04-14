Synatra Staked USDC (YUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Synatra Staked USDC (YUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Synatra Staked USDC (YUSD) Information Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually. Officiel hjemmeside: https://synatra.xyz Hvidbog: https://docs.synatra.xyz Køb YUSD nu!

Synatra Staked USDC (YUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synatra Staked USDC (YUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Samlet udbud $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Cirkulerende forsyning $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Alle tiders Høj: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Alle tiders Lav: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 Nuværende pris: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Få mere at vide om Synatra Staked USDC (YUSD) pris

Synatra Staked USDC (YUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synatra Staked USDC (YUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YUSD's tokenomics, kan du udforske YUSD tokens live-pris!

YUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor YUSD måske er på vej hen? Vores YUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YUSD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!