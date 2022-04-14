SYMMIO (SYMM) Tokenomics Få vigtig indsigt i SYMMIO (SYMM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Officiel hjemmeside: https://www.symm.io/ Hvidbog: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf

SYMMIO (SYMM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SYMMIO (SYMM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.51M $ 11.51M $ 11.51M Samlet udbud $ 666.50M $ 666.50M $ 666.50M Cirkulerende forsyning $ 497.70M $ 497.70M $ 497.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.42M $ 15.42M $ 15.42M Alle tiders Høj: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Alle tiders Lav: $ 0.02025478 $ 0.02025478 $ 0.02025478 Nuværende pris: $ 0.0231295 $ 0.0231295 $ 0.0231295 Få mere at vide om SYMMIO (SYMM) pris

SYMMIO (SYMM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SYMMIO (SYMM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYMM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYMM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYMM's tokenomics, kan du udforske SYMM tokens live-pris!

SYMM Prisprediktion Vil du vide, hvor SYMM måske er på vej hen? Vores SYMM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SYMM Tokens prisprediktion nu!

