Symbiosis (SIS) Information Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Officiel hjemmeside: https://symbiosis.finance/ Køb SIS nu!

Symbiosis (SIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Symbiosis (SIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Samlet udbud $ 99.74M $ 99.74M $ 99.74M Cirkulerende forsyning $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Alle tiders Høj: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Alle tiders Lav: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Nuværende pris: $ 0.061264 $ 0.061264 $ 0.061264 Få mere at vide om Symbiosis (SIS) pris

Symbiosis (SIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Symbiosis (SIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIS's tokenomics, kan du udforske SIS tokens live-pris!

