Den direkte Symbiosis SyBTC pris i dag er 109,892 USD. Følg med i realtid SYBTC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SYBTC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SYBTC

SYBTC Prisinfo

Hvad er SYBTC

SYBTC Officiel hjemmeside

SYBTC Tokenomics

SYBTC Prisprognose

Symbiosis SyBTC Logo

Symbiosis SyBTC Pris (SYBTC)

Ikke noteret

1 SYBTC til USD direkte pris:

$109,901
$109,901$109,901
+0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Live prisdiagram
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 109,295
$ 109,295$ 109,295
24H lav
$ 110,406
$ 110,406$ 110,406
24H høj

$ 109,295
$ 109,295$ 109,295

$ 110,406
$ 110,406$ 110,406

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

-0.01%

+0.35%

-0.96%

-0.96%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) realtidsprisen er $109,892. I løbet af de sidste 24 timer har SYBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 109,295 og et højdepunkt på $ 110,406, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SYBTCs højeste pris nogensinde er $ 126,825, mens den laveste pris nogensinde er $ 74,649.

Når det gælder kortsigtet performance, SYBTC har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -0.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Markedsinformation

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

9.82
9.82 9.82

9.81669549
9.81669549 9.81669549

Den nuværende markedsværdi på Symbiosis SyBTC er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SYBTC er 9.82, med et samlet udbud på 9.81669549. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Symbiosis SyBTC til USD $ +384.89.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Symbiosis SyBTC til USD $ -9,930.6653100000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Symbiosis SyBTC til USD $ -955.5548968000.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Symbiosis SyBTC til USD $ -4,640.95157704051.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +384.89+0.35%
30 dage$ -9,930.6653100000-9.03%
60 dage$ -955.5548968000-0.86%
90 dage$ -4,640.95157704051-4.05%

Hvad er Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Ressource

Officiel hjemmeside

Symbiosis SyBTC Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Symbiosis SyBTC (SYBTC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Symbiosis SyBTC (SYBTC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Symbiosis SyBTC.

Tjek Symbiosis SyBTC prisprediktion nu!

SYBTC til lokale valutaer

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Symbiosis SyBTC (SYBTC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SYBTC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Hvor meget er Symbiosis SyBTC (SYBTC) værd i dag?
Den direkte SYBTC pris i USD er 109,892 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SYBTC til USD pris?
Den aktuelle pris på SYBTCtil USD er $ 109,892. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Symbiosis SyBTC?
Markedsværdien for SYBTC er $ 1.08M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SYBTC?
Den cirkulerende forsyning af SYBTC er 9.82 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SYBTC?
SYBTC opnåede en ATH-pris på 126,825 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SYBTC?
SYBTC så en ATL-pris på 74,649 USD.
Hvad er handelsvolumen for SYBTC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SYBTC er -- USD.
Bliver SYBTC højere i år?
SYBTC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SYBTC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

