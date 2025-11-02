Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 109,295 $ 109,295 $ 109,295 24H lav $ 110,406 $ 110,406 $ 110,406 24H høj 24H lav $ 109,295$ 109,295 $ 109,295 24H høj $ 110,406$ 110,406 $ 110,406 All Time High $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Laveste pris $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -0.96% Prisændring (7D) -0.96%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) realtidsprisen er $109,892. I løbet af de sidste 24 timer har SYBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 109,295 og et højdepunkt på $ 110,406, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SYBTCs højeste pris nogensinde er $ 126,825, mens den laveste pris nogensinde er $ 74,649.

Når det gælder kortsigtet performance, SYBTC har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -0.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cirkulationsforsyning 9.82 9.82 9.82 Samlet Udbud 9.81669549 9.81669549 9.81669549

Den nuværende markedsværdi på Symbiosis SyBTC er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SYBTC er 9.82, med et samlet udbud på 9.81669549. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.