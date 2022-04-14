Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Information This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned. Officiel hjemmeside: https://www.sygnum.com/ Køb FIUSD nu!

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.41M $ 48.41M $ 48.41M Samlet udbud $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Cirkulerende forsyning $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.41M $ 48.41M $ 48.41M Alle tiders Høj: $ 11,537.77 $ 11,537.77 $ 11,537.77 Alle tiders Lav: $ 11,251.76 $ 11,251.76 $ 11,251.76 Nuværende pris: $ 11,537.77 $ 11,537.77 $ 11,537.77 Få mere at vide om Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) pris

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIUSD's tokenomics, kan du udforske FIUSD tokens live-pris!

