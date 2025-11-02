Swole Chad Doge (SWOGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00012082 $ 0.00012082 $ 0.00012082 24H lav $ 0.0001464 $ 0.0001464 $ 0.0001464 24H høj 24H lav $ 0.00012082$ 0.00012082 $ 0.00012082 24H høj $ 0.0001464$ 0.0001464 $ 0.0001464 All Time High $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Laveste pris $ 0.00012082$ 0.00012082 $ 0.00012082 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) -13.69% Prisændring (7D) -28.93% Prisændring (7D) -28.93%

Swole Chad Doge (SWOGE) realtidsprisen er $0.00012567. I løbet af de sidste 24 timer har SWOGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012082 og et højdepunkt på $ 0.0001464, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWOGEs højeste pris nogensinde er $ 0.0021127, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012082.

Når det gælder kortsigtet performance, SWOGE har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, -13.69% i løbet af 24 timer og -28.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Swole Chad Doge (SWOGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 125.63K$ 125.63K $ 125.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 125.63K$ 125.63K $ 125.63K Cirkulationsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Samlet Udbud 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

Den nuværende markedsværdi på Swole Chad Doge er $ 125.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SWOGE er 999.71M, med et samlet udbud på 999714505.093583. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 125.63K.