SwiftCash (SWIFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SwiftCash (SWIFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SwiftCash (SWIFT) Information SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Officiel hjemmeside: https://swiftcash.cc Hvidbog: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf Køb SWIFT nu!

SwiftCash (SWIFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SwiftCash (SWIFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 214.01K $ 214.01K $ 214.01K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 286.20M $ 286.20M $ 286.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Alle tiders Høj: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00074741 $ 0.00074741 $ 0.00074741 Få mere at vide om SwiftCash (SWIFT) pris

SwiftCash (SWIFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SwiftCash (SWIFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWIFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWIFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWIFT's tokenomics, kan du udforske SWIFT tokens live-pris!

SWIFT Prisprediktion Vil du vide, hvor SWIFT måske er på vej hen? Vores SWIFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWIFT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!