Swerve (SWRV) Information SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Officiel hjemmeside: https://swerve.fi/ Køb SWRV nu!

Swerve (SWRV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swerve (SWRV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.68K $ 130.68K $ 130.68K Samlet udbud $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Cirkulerende forsyning $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 149.81K $ 149.81K $ 149.81K Alle tiders Høj: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 Alle tiders Lav: $ 0.00329114 $ 0.00329114 $ 0.00329114 Nuværende pris: $ 0.00705638 $ 0.00705638 $ 0.00705638 Få mere at vide om Swerve (SWRV) pris

Swerve (SWRV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swerve (SWRV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWRV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWRV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWRV's tokenomics, kan du udforske SWRV tokens live-pris!

