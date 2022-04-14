Sway Social (SWAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sway Social (SWAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sway Social (SWAY) Information Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Officiel hjemmeside: https://clout.art/ Køb SWAY nu!

Sway Social (SWAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sway Social (SWAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.21K $ 52.21K $ 52.21K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 49.46M $ 49.46M $ 49.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.54K $ 105.54K $ 105.54K Alle tiders Høj: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00105544 $ 0.00105544 $ 0.00105544 Få mere at vide om Sway Social (SWAY) pris

Sway Social (SWAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sway Social (SWAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWAY's tokenomics, kan du udforske SWAY tokens live-pris!

SWAY Prisprediktion Vil du vide, hvor SWAY måske er på vej hen? Vores SWAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWAY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!