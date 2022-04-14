Swapr (SWPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swapr (SWPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swapr (SWPR) Information Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community. Officiel hjemmeside: https://swapr.eth.limo Køb SWPR nu!

Swapr (SWPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swapr (SWPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 662.73K $ 662.73K $ 662.73K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 39.52M $ 39.52M $ 39.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Alle tiders Høj: $ 0.318784 $ 0.318784 $ 0.318784 Alle tiders Lav: $ 0.00286569 $ 0.00286569 $ 0.00286569 Nuværende pris: $ 0.0167597 $ 0.0167597 $ 0.0167597 Få mere at vide om Swapr (SWPR) pris

Swapr (SWPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swapr (SWPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWPR's tokenomics, kan du udforske SWPR tokens live-pris!

SWPR Prisprediktion Vil du vide, hvor SWPR måske er på vej hen? Vores SWPR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWPR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!