Swap (XWP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swap (XWP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swap (XWP) Information A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s. Officiel hjemmeside: https://swap.foundation/ Køb XWP nu!

Swap (XWP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swap (XWP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.12K $ 63.12K $ 63.12K Samlet udbud $ 17.80M $ 17.80M $ 17.80M Cirkulerende forsyning $ 17.79M $ 17.79M $ 17.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.17K $ 63.17K $ 63.17K Alle tiders Høj: $ 0.575948 $ 0.575948 $ 0.575948 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00354982 $ 0.00354982 $ 0.00354982 Få mere at vide om Swap (XWP) pris

Swap (XWP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swap (XWP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XWP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XWP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XWP's tokenomics, kan du udforske XWP tokens live-pris!

XWP Prisprediktion Vil du vide, hvor XWP måske er på vej hen? Vores XWP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XWP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!