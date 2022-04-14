SWAGGY (SWAGGY) Tokenomics
Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech.
This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens.
Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes.
The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends.
So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks.
SWAGGY (SWAGGY) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SWAGGY (SWAGGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
SWAGGY (SWAGGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for SWAGGY (SWAGGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SWAGGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SWAGGY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SWAGGY's tokenomics, kan du udforske SWAGGY tokens live-pris!
SWAGGY Prisprediktion
Vil du vide, hvor SWAGGY måske er på vej hen? Vores SWAGGY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
