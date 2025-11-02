Suzaku Token (SUZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.04907702 24H høj $ 0.050789 All Time High $ 0.204252 Laveste pris $ 0.04728917 Prisændring (1H) +0.31% Prisændring (1D) +2.55% Prisændring (7D) +4.03%

Suzaku Token (SUZ) realtidsprisen er $0.050775. I løbet af de sidste 24 timer har SUZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04907702 og et højdepunkt på $ 0.050789, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUZs højeste pris nogensinde er $ 0.204252, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04728917.

Når det gælder kortsigtet performance, SUZ har ændret sig med +0.31% i løbet af den sidste time, +2.55% i løbet af 24 timer og +4.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Suzaku Token (SUZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.47M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.08M Cirkulationsforsyning 28.87M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Suzaku Token er $ 1.47M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUZ er 28.87M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.08M.