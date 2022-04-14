sUSDa (SUSDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i sUSDa (SUSDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sUSDa (SUSDA) Information Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.avalonfinance.xyz/

sUSDa (SUSDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sUSDa (SUSDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 78.90M $ 78.90M $ 78.90M Samlet udbud $ 78.19M $ 78.19M $ 78.19M Cirkulerende forsyning $ 78.19M $ 78.19M $ 78.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.90M $ 78.90M $ 78.90M Alle tiders Høj: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Alle tiders Lav: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 Nuværende pris: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Få mere at vide om sUSDa (SUSDA) pris

sUSDa (SUSDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sUSDa (SUSDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUSDA's tokenomics, kan du udforske SUSDA tokens live-pris!

