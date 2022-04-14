sUSDa (SUSDA) Tokenomics

sUSDa (SUSDA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i sUSDa (SUSDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

sUSDa (SUSDA) Information

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

Officiel hjemmeside:
https://www.avalonfinance.xyz/

sUSDa (SUSDA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sUSDa (SUSDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 78.90M
$ 78.90M$ 78.90M
Samlet udbud
$ 78.19M
$ 78.19M$ 78.19M
Cirkulerende forsyning
$ 78.19M
$ 78.19M$ 78.19M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 78.90M
$ 78.90M$ 78.90M
Alle tiders Høj:
$ 1.071
$ 1.071$ 1.071
Alle tiders Lav:
$ 0.984449
$ 0.984449$ 0.984449
Nuværende pris:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

sUSDa (SUSDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for sUSDa (SUSDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUSDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUSDA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUSDA's tokenomics, kan du udforske SUSDA tokens live-pris!

SUSDA Prisprediktion

Vil du vide, hvor SUSDA måske er på vej hen? Vores SUSDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.