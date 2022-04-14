sUSD (SUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i sUSD (SUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sUSD (SUSD) Information sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink. Officiel hjemmeside: https://synthetix.io Køb SUSD nu!

sUSD (SUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sUSD (SUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.56M $ 43.56M $ 43.56M Samlet udbud $ 43.80M $ 43.80M $ 43.80M Cirkulerende forsyning $ 43.80M $ 43.80M $ 43.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.56M $ 43.56M $ 43.56M Alle tiders Høj: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Alle tiders Lav: $ 0.429697 $ 0.429697 $ 0.429697 Nuværende pris: $ 0.994564 $ 0.994564 $ 0.994564 Få mere at vide om sUSD (SUSD) pris

sUSD (SUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sUSD (SUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUSD's tokenomics, kan du udforske SUSD tokens live-pris!

SUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor SUSD måske er på vej hen? Vores SUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUSD Tokens prisprediktion nu!

