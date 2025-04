Hvad er SurrealVerse (AZEE)

Building a P2E Metaverse with the concept of treasure hunt in an open world with immersive gaming experience with dynamic universe and challenges and itself is a Social Token to be used for Buy/Sell Art from Art NFT community , P2E integration focused with Top notch 3D Art Founder is an NFT artist in the space since 3 years , also been featured by OPENSEA

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SurrealVerse (AZEE) Ressource Officiel hjemmeside