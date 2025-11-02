SURREAL AI (SURREAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.06% Prisændring (1D) +52.01% Prisændring (7D) +25.72% Prisændring (7D) +25.72%

SURREAL AI (SURREAL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SURREAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SURREALs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SURREAL har ændret sig med +1.06% i løbet af den sidste time, +52.01% i løbet af 24 timer og +25.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SURREAL AI (SURREAL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.06K$ 31.06K $ 31.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 31.06K$ 31.06K $ 31.06K Cirkulationsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Samlet Udbud 999,947,317.781994 999,947,317.781994 999,947,317.781994

Den nuværende markedsværdi på SURREAL AI er $ 31.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SURREAL er 999.95M, med et samlet udbud på 999947317.781994. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.06K.