SupportFi AI (SFAI) Information SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions. Officiel hjemmeside: https://supportfi.tech Hvidbog: https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs Køb SFAI nu!

SupportFi AI (SFAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SupportFi AI (SFAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.01K Samlet udbud $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.01K Alle tiders Høj: $ 1.75 Alle tiders Lav: $ 0.00401378 Nuværende pris: $ 0.00800512 Få mere at vide om SupportFi AI (SFAI) pris

SupportFi AI (SFAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SupportFi AI (SFAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFAI's tokenomics, kan du udforske SFAI tokens live-pris!

SFAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SFAI måske er på vej hen? Vores SFAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SFAI Tokens prisprediktion nu!

