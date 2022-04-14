SupportFi AI (SFAI) Tokenomics
SupportFi AI (SFAI) Information
SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.
SupportFi AI (SFAI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SupportFi AI (SFAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
SupportFi AI (SFAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for SupportFi AI (SFAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SFAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SFAI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SFAI's tokenomics, kan du udforske SFAI tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.