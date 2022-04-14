SuperWalk GRND (GRND) Tokenomics Få vigtig indsigt i SuperWalk GRND (GRND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SuperWalk GRND (GRND) Information SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Officiel hjemmeside: https://superwalk.io Køb GRND nu!

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SuperWalk GRND (GRND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.31M $ 41.31M $ 41.31M Samlet udbud $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Cirkulerende forsyning $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.65M $ 57.65M $ 57.65M Alle tiders Høj: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Alle tiders Lav: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Nuværende pris: $ 0.058419 $ 0.058419 $ 0.058419 Få mere at vide om SuperWalk GRND (GRND) pris

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SuperWalk GRND (GRND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRND's tokenomics, kan du udforske GRND tokens live-pris!

GRND Prisprediktion Vil du vide, hvor GRND måske er på vej hen? Vores GRND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRND Tokens prisprediktion nu!

