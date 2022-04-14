Super Suiyan (SUIYAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Super Suiyan (SUIYAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Super Suiyan (SUIYAN) Information Super Suiyan is a nostalgic trip to our anime childhood (or adulthood) with a combination of degeneracy from the web3 space. It's a fictional character who's body is inspired by the Sui chains logo which is the water drop, and it's hair is inspired by the fictional characters of the Japanese Manga series Dragonball. The Suiyan goes Super when it levels up, which is a direct reference to the Sui networks ascend in becoming one of the top chains Officiel hjemmeside: https://suiyancoin.com Køb SUIYAN nu!

Super Suiyan (SUIYAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super Suiyan (SUIYAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 602,83K $ 602,83K $ 602,83K Samlet udbud $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Cirkulerende forsyning $ 9,88B $ 9,88B $ 9,88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 609,86K $ 609,86K $ 609,86K Alle tiders Høj: $ 0,00207716 $ 0,00207716 $ 0,00207716 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Super Suiyan (SUIYAN) pris

Super Suiyan (SUIYAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Super Suiyan (SUIYAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUIYAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUIYAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUIYAN's tokenomics, kan du udforske SUIYAN tokens live-pris!

SUIYAN Prisprediktion Vil du vide, hvor SUIYAN måske er på vej hen? Vores SUIYAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUIYAN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!