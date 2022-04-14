Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomics Få vigtig indsigt i Super President Trump 47 (TRUMP47), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Super President Trump 47 (TRUMP47) Information Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Officiel hjemmeside: https://trump47sol.com/ Køb TRUMP47 nu!

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super President Trump 47 (TRUMP47), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.81K $ 12.81K $ 12.81K Samlet udbud $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Cirkulerende forsyning $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.81K $ 12.81K $ 12.81K Alle tiders Høj: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Super President Trump 47 (TRUMP47) pris

Super President Trump 47 (TRUMP47) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Super President Trump 47 (TRUMP47) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUMP47 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUMP47 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUMP47's tokenomics, kan du udforske TRUMP47 tokens live-pris!

TRUMP47 Prisprediktion Vil du vide, hvor TRUMP47 måske er på vej hen? Vores TRUMP47 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRUMP47 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!