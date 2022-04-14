Super Cycle (CYCLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Super Cycle (CYCLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Super Cycle (CYCLE) Information STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history" Believe. Meme. Moon. We're not just here to speculate. We're here to witness history. This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted. You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers. This is the year. The cycle. The movement. Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up… We moon.

Super Cycle (CYCLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super Cycle (CYCLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Super Cycle (CYCLE) pris

Super Cycle (CYCLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Super Cycle (CYCLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYCLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYCLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYCLE's tokenomics, kan du udforske CYCLE tokens live-pris!

