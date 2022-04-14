Super Cycle (CYCLE) Tokenomics

Super Cycle (CYCLE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Super Cycle (CYCLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Super Cycle (CYCLE) Information

STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING

Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history"

Believe. Meme. Moon.

We're not just here to speculate. We're here to witness history.

This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted.

You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers.

This is the year. The cycle. The movement.

Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up…

We moon.

Officiel hjemmeside:
https://supercyclesol.fun/

Super Cycle (CYCLE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super Cycle (CYCLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.24K
$ 10.24K$ 10.24K
Samlet udbud
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 10.24K
$ 10.24K$ 10.24K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Super Cycle (CYCLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Super Cycle (CYCLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CYCLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CYCLE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CYCLE's tokenomics, kan du udforske CYCLE tokens live-pris!

CYCLE Prisprediktion

Vil du vide, hvor CYCLE måske er på vej hen? Vores CYCLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.