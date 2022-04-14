Super Champs (CHAMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Super Champs (CHAMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Super Champs (CHAMP) Information The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com. Officiel hjemmeside: https://superchamps.komi.io/ Hvidbog: https://whitepaper.superchamps.com/

Super Champs (CHAMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super Champs (CHAMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 899.56M $ 899.56M $ 899.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Alle tiders Høj: $ 0.112798 $ 0.112798 $ 0.112798 Alle tiders Lav: $ 0.00245932 $ 0.00245932 $ 0.00245932 Nuværende pris: $ 0.00538694 $ 0.00538694 $ 0.00538694 Få mere at vide om Super Champs (CHAMP) pris

Super Champs (CHAMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Super Champs (CHAMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHAMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHAMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHAMP's tokenomics, kan du udforske CHAMP tokens live-pris!

