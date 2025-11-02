sun wukong (WUKONG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.06% Prisændring (1D) +0.12% Prisændring (7D) -4.73% Prisændring (7D) -4.73%

sun wukong (WUKONG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WUKONG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WUKONGs højeste pris nogensinde er $ 0.00101444, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WUKONG har ændret sig med +1.06% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -4.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

sun wukong (WUKONG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Cirkulationsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Samlet Udbud 999,707,294.770162 999,707,294.770162 999,707,294.770162

Den nuværende markedsværdi på sun wukong er $ 7.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WUKONG er 999.71M, med et samlet udbud på 999707294.770162. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.77K.