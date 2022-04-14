Summer Point Token (SUMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Summer Point Token (SUMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Summer Point Token (SUMX) Information The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Officiel hjemmeside: https://summerpointtoken.finance Køb SUMX nu!

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Summer Point Token (SUMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Alle tiders Høj: $ 0.01769242 $ 0.01769242 $ 0.01769242 Alle tiders Lav: $ 0.01114562 $ 0.01114562 $ 0.01114562 Nuværende pris: $ 0.01192983 $ 0.01192983 $ 0.01192983 Få mere at vide om Summer Point Token (SUMX) pris

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Summer Point Token (SUMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUMX's tokenomics, kan du udforske SUMX tokens live-pris!

SUMX Prisprediktion Vil du vide, hvor SUMX måske er på vej hen? Vores SUMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUMX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!