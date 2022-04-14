Summer Point Token (SUMX) Tokenomics

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Summer Point Token (SUMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Summer Point Token (SUMX) Information

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Officiel hjemmeside:
https://summerpointtoken.finance

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Summer Point Token (SUMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 11.01M
Samlet udbud
$ 900.00M
Cirkulerende forsyning
$ 900.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 11.01M
Alle tiders Høj:
$ 0.01769242
Alle tiders Lav:
$ 0.01114562
Nuværende pris:
$ 0.01192983
Summer Point Token (SUMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Summer Point Token (SUMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUMX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUMX's tokenomics, kan du udforske SUMX tokens live-pris!

SUMX Prisprediktion

Vil du vide, hvor SUMX måske er på vej hen? Vores SUMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.