Summer Point Token (SUMX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01094782 $ 0.01094782 $ 0.01094782 24H lav $ 0.01131547 $ 0.01131547 $ 0.01131547 24H høj 24H lav $ 0.01094782$ 0.01094782 $ 0.01094782 24H høj $ 0.01131547$ 0.01131547 $ 0.01131547 All Time High $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Laveste pris $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Prisændring (1H) +1.74% Prisændring (1D) +0.77% Prisændring (7D) +0.51% Prisændring (7D) +0.51%

Summer Point Token (SUMX) realtidsprisen er $0.0111826. I løbet af de sidste 24 timer har SUMX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01094782 og et højdepunkt på $ 0.01131547, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUMXs højeste pris nogensinde er $ 0.01769242, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01050959.

Når det gælder kortsigtet performance, SUMX har ændret sig med +1.74% i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og +0.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Cirkulationsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Samlet Udbud 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Summer Point Token er $ 10.06M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUMX er 900.00M, med et samlet udbud på 900000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.06M.