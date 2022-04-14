SUMI (SUMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUMI (SUMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUMI (SUMI) Information Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Officiel hjemmeside: https://sumicoin.io/ Køb SUMI nu!

SUMI (SUMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUMI (SUMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.90K $ 29.90K $ 29.90K Samlet udbud $ 991.85M $ 991.85M $ 991.85M Cirkulerende forsyning $ 991.85M $ 991.85M $ 991.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.90K $ 29.90K $ 29.90K Alle tiders Høj: $ 0.01433132 $ 0.01433132 $ 0.01433132 Alle tiders Lav: $ 0.00000592 $ 0.00000592 $ 0.00000592 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SUMI (SUMI) pris

SUMI (SUMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUMI (SUMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUMI's tokenomics, kan du udforske SUMI tokens live-pris!

SUMI Prisprediktion Vil du vide, hvor SUMI måske er på vej hen? Vores SUMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUMI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!