Sultanoshi (STOSHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03714716 $ 0.03714716 $ 0.03714716 24H lav $ 0.04322859 $ 0.04322859 $ 0.04322859 24H høj 24H lav $ 0.03714716$ 0.03714716 $ 0.03714716 24H høj $ 0.04322859$ 0.04322859 $ 0.04322859 All Time High $ 0.246005$ 0.246005 $ 0.246005 Laveste pris $ 0.03507289$ 0.03507289 $ 0.03507289 Prisændring (1H) +0.58% Prisændring (1D) +10.49% Prisændring (7D) +19.54% Prisændring (7D) +19.54%

Sultanoshi (STOSHI) realtidsprisen er $0.04299677. I løbet af de sidste 24 timer har STOSHI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03714716 og et højdepunkt på $ 0.04322859, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STOSHIs højeste pris nogensinde er $ 0.246005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03507289.

Når det gælder kortsigtet performance, STOSHI har ændret sig med +0.58% i løbet af den sidste time, +10.49% i løbet af 24 timer og +19.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sultanoshi (STOSHI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 317.92K$ 317.92K $ 317.92K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 317.92K$ 317.92K $ 317.92K Cirkulationsforsyning 7.45M 7.45M 7.45M Samlet Udbud 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

Den nuværende markedsværdi på Sultanoshi er $ 317.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STOSHI er 7.45M, med et samlet udbud på 7448762.695845. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 317.92K.