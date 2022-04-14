suitard (STD) Tokenomics Få vigtig indsigt i suitard (STD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

suitard (STD) Information Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand. Officiel hjemmeside: https://www.suitard.com/ Hvidbog: https://x.com/retardSuitizen/status/1837631772680389084 Køb STD nu!

suitard (STD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for suitard (STD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.17K $ 43.17K $ 43.17K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.17K $ 43.17K $ 43.17K Alle tiders Høj: $ 0.03978938 $ 0.03978938 $ 0.03978938 Alle tiders Lav: $ 0.00028107 $ 0.00028107 $ 0.00028107 Nuværende pris: $ 0.00043167 $ 0.00043167 $ 0.00043167 Få mere at vide om suitard (STD) pris

suitard (STD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for suitard (STD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STD's tokenomics, kan du udforske STD tokens live-pris!

