Suiswap (SSWP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +9.88% Prisændring (7D) -25.09% Prisændring (7D) -25.09%

Suiswap (SSWP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SSWP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SSWPs højeste pris nogensinde er $ 0.00458571, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SSWP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +9.88% i løbet af 24 timer og -25.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Suiswap (SSWP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Suiswap er $ 68.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SSWP er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 68.93K.