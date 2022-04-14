SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUI TRUMP (SUITRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUI TRUMP (SUITRUMP) Information SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration. Officiel hjemmeside: https://sui-trump.com/ Hvidbog: https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html Køb SUITRUMP nu!

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUI TRUMP (SUITRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 611.26K $ 611.26K $ 611.26K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 611.26K $ 611.26K $ 611.26K Alle tiders Høj: $ 0.00143351 $ 0.00143351 $ 0.00143351 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SUI TRUMP (SUITRUMP) pris

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUI TRUMP (SUITRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUITRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUITRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUITRUMP's tokenomics, kan du udforske SUITRUMP tokens live-pris!

